Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi

Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler şimdi, ara transfer döneminin başlayacağı ve son bulacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.