Apex Legends’ta 700’den fazla yüksek dereceli oyuncunun hile kullandığı belirlendi

Respawn Entertainment, son zamanlarda hile kullanarak rekabetçi oyun ortamının kalitesini düşüren oyuncuları toplu olarak banlıyor. Son ban dalgasında ise yine yüzlerce oyuncu banlandı. Geçtiğimiz Ocak ayında içinde dünya sıralamasında olan InvulnerableFPS’in banlanması büyük yankı uyandırmışken Şubat ayında ise 652 hileci oyundan banlanmıştı.



Çok oyunculu rekabetçi oyuncularda asla bitmeyen bir sorun olan hile kullanan oyuncular için geliştiriciler sürekli önlemler alıyor. Respawn’ın güvenlik başkanı Conor Ford da Twitter üzerinden bu alanda aldıkları önlemleri ve uyguladıkları yaptırımları toplulukla paylaşıyor.





700+ accounts used for cheating in ranked (Gold-Pred) have been permanently banned since last Thurdasy. This does not, and will not, include any accounts that used an infinite heat shield exploit. Love you all ♥️🔨