Apex Legends’a yeni arena ve haritalar geliyor

Apex Legends’ın 8. Sezonuna dair bilgiler sızmaya başladı. Respawn Entertainment’in rekabetçi oyunu için her sezonun sonuna doğru yeni sezonla ilgili bilgilerin sızmaya başlaması artık oyuncu kitlesi tarafından alışılmış bir durum. Bununla birlikte oyuncular gelecek sezonda ne gibi yeniliklerle karşılaşacaklarına dair bir takım fikir sahibi oluyor.

Bu sefer sızan bilgiler arasında gelecek yeni içeriklerin isimlerinin de bulunduğu ekran görüntüleri yer alıyor. Gönderi sahte bir hesaptan yapıldığı için paylaşılan bilgilerin doğruluğu hakkında emin olunmamakla beraber genel görüntü sızdırılan bilgilerin doğru olduğu yönde. Respawn Entertainment’ın 8. Sezon için yeni içerikler üstünde çalıştığı biliniyordu ancak bilgileri sızdıran kullanıcının paylaştığı görsellerde daha önce görülmemiş ve tahmin edilmeyen içerikler yer alıyordu.

Göze çarpan ilk şey “Tropic Playtest” yazısı oluyor. Bunun yeni gelecek bir tropik temalı bir haritayla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi ise geçmişteki veri madenciliği sonucu ortaya çıkan dosyalar. Bunun yanı sıra ekranda "Estate Arenas", "Airdrop Takeover Trios", Apex Predator Squads (60 players) gibi yazılar da gözden kaçmayan diğer detaylardan. Bunların ise farklı oyun modları olduğu tahmin ediliyor.

Bu görselleri içeren gönderi silindikten sonra Biast12 isimli veri madencisi ve güvenilir bir kaynak olarak bilinen kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.