Apex Legends, TitanFall korsanlarını protesto etmek amaçlı hacklendi

Geçtiğimiz günlerde Apex Legends, Respawn’ın TitanFall oyunundaki artışa geçen hile ve DDoS saldırıları olaylarına yeterli ilgiyi göstermediğini düşünen bir ekip tarafından hacklendi. Bilgisayar üstünde Apex Legends oynayan bazı oyuncular eşleştirmeye giremediğini, bu buton yerine TitanFall hilelerinden şikayet eden bir görsel olduğundan şikayetçi oldu. Bu hacklenme olayına maruz kalan oyuncular bu süre boyunca oyuna giriş yapamadı ve bu ekibe ait olan internet sitesinin bulunduğu görseli gördü.

Kaynaklara göre bu olay hem bilgisayar hem de PlayStation 4 sistemleri üstünde yaşandı. Bu olayı yaşayan oyuncular eşleştirme sistemine ulaşamadığı için oyuna giriş yapamadı.

Twitter’daki Apex Legends News sayfasına göre bu sızıntı olayı büyük ölçüde bilgisayar kullanıcıları için yaşandı. Bu hackleme olayının arkasında olan ekip, TitanFall oyununda uzun süredir devam eden, son zamanlarda iyice artışa geçen DDoS hilelerine tepki çekmek istiyor. Ekip, internet sitelerinde oyunun yaklaşık iki senedir oynanamaz bir hal aldığından bahsediyor.

Apex Legends geliştirici ekibi, Respawn Entertainment oyundaki hacklenme sonucu ortaya çıkan bütün sorunları çözdü ve ekip temsilcileri tarafından Twitter'da duyuruldu. Geliştiricilere göre, tüketicilerin kişisel verileri için herhangi bir risk bulunmuyor.