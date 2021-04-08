Apex Legends, Sezon 9'da Birçok Titanfall İçeriğiyle Geliyor

BrwnGrlGamrCode tarafından sunulan Apex Legends Geliştirici Paneli'nde hem Apex Legends, hem de Titanfall oyunlarının geliştiricisi olan Respawn Entertainment, oyunun hayranlarının Sezon 9 için şimdiden beklemeye başlamalarını söyledi.

Her iki oyunun da hayranları iki oyun arasında halihazırda birçok benzerlik görmüş durumda. Apex oyunları, Titanfall ve Titanfall 2'nin hikayelerinin bitişinden 20-30 yıl kadar sonra geçiyor. İşin başındaki isim ise tabii ki Kuben Blisk.

Blisk, Titanfall serilerindeki baş karakter ve Apex Legends Season 9 için sızdırıldığı söyleniyor. Bir Nintendo Switch üzerindeki oynanış videosunda otomatik bir Titan kontrol etmesi de dahil olmak üzere bazı yetenekleri görülüyor.

"Titanfall'da yaşanan şey bir savaş, Apex ise savaş sonrası bu topraklarda hayat neye benzer sorusunun cevabı." diyo Apex Senaryo Yazarı Ashley Reed. "Bu yüzden Titanfall'u bu çizgiye dahil etmeye çalışıyoruz, çünkü Titanfall bu evrenin fiilen bir parçası".

Panelde detaylara inilmese de oyunun direktörü Chad Grenier, "Daha önce bazı insanlara 'eğer Titanfall hayranıysanız Sezon 9 için sıkı durun çünkü birçok harika şey göreceksiniz' dedim." diyerek beklentilerini dile getirdi.

Şimdilik daha fazla bilgi için beklememiz gerekecek, Sezon 9 kısa bir süre sonra yayınlanacak ve bu sezonda birçok değişiklik yer alacak. Başlangıç tarihi olarak ise beklentiler Sezon 8'in bitiş tarihi olan 3 Mayıs, veya ertesi günü olan 4 Mayıs yönünde.