Apex Legends Sezon 8 için solo mod yerine farklı bir alternatif sundu

Geçtiğimiz gün bir Respawn Entertainment geliştiricisi Apex Legends için solo mod bekleyen oyuncuların hayallerini yerle bir etti. Oyunun sekizinci sezonuna dair açıkladığı planlar arasında solo modu yer almıyor.

Geçmişte oyuna eklenen ve solo moda en yakın sayılabilecek ‘Liimited-Time’ modu, geliştiriciler tarafından oyunu olumsuz etkilediği sebebiyle kaldırılmıştı. Ancak bu oyuncuları bir solo mod istemekten alıkoymadı. Geliştirici stüdyo geçmişte Sezon 4’te soloların oyuna eklenip sonra geri çekilmesinin ardından bu konudaki yaklaşımlarının değişmediğini açıkça söylemişti.

Oyuncular isteklerinde yeteri kadar ısrar ederlerse eninde sonunda elde edebileceklerini düşünseler de bu senaryo tek oyunculu mod için geçerli olmadı. Ancak yine de oyunculara bu moda benzer bir oyun deneyimi sunacak alternatifler üzerinde çalışıldığı açıklandı. İnternet üzerinde bir Respawn geliştiricisinin söylediğine göre Sezon 8’de oyuna bir ‘no-fill’ seçeneği eklenecek.

Geçmişte solo mod’a dair yapılan açıklamalarda oyuna solo modu getirdikten sonra oyunun özellikle yeni oyuncuları tutma konusunda olumsuz yönde etkilendiğini gözlemlediklerini açıklamışlardı. Oyundaki Legend’ların takım oyunu için tasarlandığını ve solo oyunun, bazı Legend’ların bazı özelliklerini gereksiz kılarak oyunun ana mekanikleriyle çakıştığı belirtmişlerdi.

Won't be S8 launch, but as I said in the reddit AMA it's on the way. In fact, we're testing it internally and it's working, so should be sooner rather than later :)