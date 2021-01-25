Apex Legends Sezon 8 fragmanı yayınlandı

Apex Legends’ın yeni sezonu için geçtiğimiz gün bir fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda yeni sezonda Mayhem’de yer alacak pek çok yeniliğe dair bilgilere yer verildi. 2 Şubat’ta çıkacak olan sezonda yeni bir de karakter var.

Ancak yeni karakter Fuse’şn duyurulmasıyla birlikte kimi oyunculardan tepki yükselmeye başladı. Tepkinin sebebi ise EA’in karakter tasarımını küçük bir oyun geliştirici şirketten çalmış olduğu iddiası. Fragmanda tasarımının çalıntı olduğu iddia edilen karakterin özelliklerine dair de pek çok bilgi yer alıyordu. Bunların yanı sıra yine videoda uzun süredir beklenen yeni Kings Canyon haritası da gösterildi.

Fragman, yeni karakter Fuse’un King Canyon’a girmesiyle başlıyor. Sahneye havalı bir giriş yapan Fuse için işler Sezon 8’in kötü adamı Salvo’nunn girmesi ve etrafı yakıp yıkmasıyla değişiyor. Bu sahne içinde Fuse’un özelliklerini görme fırsatı veriliyor. Karakterin ultimate özelliği pek çok oyuncunun da tahmin ettiği gibi büyük bir bomba fırlatmak. Videodan görüldüğü kadarıyla bu bomba belli bir alan içindeki herkese zarar veriyor. Fragmanda karakterin pasif özelliğine yer verilmemiş olsa da taktiksel özelliğinin de bomba atmak olduğu görüldü.

Apex Legends’ın yeni sezonu 2 Şubat tarihinde oyuncularla buluşacak.