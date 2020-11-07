Apex Legends, oyuncuların tepkisine sessiz kalmadı

Respawn Entertainment’ın battle royale oyunu Apex Legend’ın 7. Sezonu geçtiğimiz gün oyuncularla buluştu. Geliştiriciler oyuncuların ilk geri dönüşlerini değerlendirerek düzeltmelere başladı bile.

7. Sezon Battle Pass’inde ilerleme aşaması yıldızlarla gösteriyor ve her bir seviyeyi tamamlamak için 10 yıldızı tamamlamak gerekiyor. Önceden season pass ilerleme haritasında, oyuncular ilerlemelerini puan sistemiyle takip ediyordu. Bu kullanıcı arayüzü düzenlemesiyle kullanıcıların battle pass içindeki ilerlemelerini daha rahat görmesi amaçlanıyor. Bununla beraber günlük ve haftalık görevler de yeniden düzenlendi. Daha önce olmayan yeni özel haftalık görevler eklendi. Bu görevler kullanıcılara battle pass ilerlemesinde 1 ile 5 arasında yıldız kazandırabiliyor.

Yeni ilerleme sistemi ise güncellemenin ilk gününden itibaren oyunculardan tepki aldı. Oyuncular yeni sistemle birlikte battle pass’te ilerlemenin zorlaştığını ve sürecin öncekine kıyasla çok daha yavaş ilerlediğinden şikâyetçi. Yeni getirilen bazı görevlerin zorluğu da kimileri tarafından eleştirildi.

Oyunun geliştiricileri ise geri dönüşlere hızlı bir şekilde döndü. Apex Legends Sezon 7’de eleştirilen ilerleme özelliğini ellerinde geri dönüşleri dikkate alarak yeniden elden geçireceklerini açıklandı.

“Battle Pass ilerleme sisteminin çok yavaş olması hakkında pek çok geri dönüş görüyoruz. Bugünkü küçük güncellemeyle şu yeniliği getirdik:

Bir yıldız kazanmak için kazanılması gereken XP 10,000’den 5,000’e indi.

Ayrıca bu haftadan itibaren haftalık görevleri tamamlaması daha kısa zaman alacak.”