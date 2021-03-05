Apex Legends Mobile testleri yakında başlıyor

EA’in Apex Legends planları arasında oyunu mobil platformlara çıkarmak olması sürpriz bir gelişme değil. Apex Legends çıktığından beri EA oyun için aklında olan bu planı hiç saklama gereği duymadı. Ancak buna rağmen oyuna dair pek bilgi çıkmadı. Fakat gelen son haberlere göre Apex Legends’ın mobil platforma çıkış tarihi tahmin edilenlerden çok daha yakın olabilir.

Eldeki bilgilere göre Apex Legends’ın mobil sürümü telefona çıkmadan önce bazı oyuncular çıkış öncesi test sürümünde de yer alma şansına sahip olacak. EXO_R3EECH isimli Reddit kullanıcısının ulaştığı verilere göre Apex Legends Mobile’ın test aşaması başladı.

EA Playtesting sayfasına gelindiğinde “2021_03_3-5_Apex_Mobile_Usability” isimli aktif bir deneme sürecinin olduğu görülüyor. Bu da yakın zamanda başlayan denemelerin oyunun çıkışının çok da uzakta olmadığının göstergesi olduğu düşünülüyor.

EXO_R3EECH, şu anda bu test sürümünün kullanıcılara açık olmadığını ve Android cihazlar için en düşük sistem gereksiniminin Google Pixel 3 veya Samsung Galaxy S8 ve üstü olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra oyunun deme sürümü sadece NA bölgesi kullanıcılarına açık olacak. Yani sadece Amerikalı ve Kanadalı oyuncular bu deneme sürecinde yer alabilecek.