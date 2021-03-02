Apex Legends kendi anlık oyuncu rekorunu kırdı

Steam platformuna 5 Kasım 2020 tarihinde gelen Apex Legends, o günden bu yana hızla platform üstündeki oyuncu sayısını arıtıyor. 10 Kasım tarihinde ise Valve’de en çok oynanan oyunlar sırasında dördüncü sıraya yükseldi. Oyun ‘storefront’ta beş gün boyunca kalmayı başardı.

Apex Legends şimdi de Steam’de anlık 198,235 oyucuya ulaşarak kendi yeni rekorunu kırdı. Cumartesi günü kaydedilen veriler oyunun şu ana kadar gördüğü en yüksek anlık oyuncu sayısı.

Bununla birlikte Respawn Entertainment’ın battle royale oyunu GTA V, Rainbow Six Siege gibi Steam listelerinde hep yukarılarda olan oyunlardan daha fazla anlık oyuncu sayısına ulaştı. Bu başarının itici kuvvetlerinden biri ise ikinci sene kutlamaları için gerçekleştirilen Two-Year Anniversary Collection oldu.

Şu an için oldukça hareketli geçen Sezon 8, önceki sezona göre pek çok yenilik içeriyor.