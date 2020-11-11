Apex Legends geliştiricileri yeni sezonda iyileştirmelere odaklandı

Respawn Enterainment’ın İletişim Direktörü Ryan Rigney, ellerindeki verileri değerlendirdiklerinde oyuncuların sezonun 2/3’lik kısmını tamamladıktan sonra yapacak bir şey bulamayarak oynamayı bıraktığına ulaştıklarını ve bu yüzden de battle-pass ilerlemesi üstüne değişiklik yoluna gittiklerini açıkladı. “Oyuncularımızın ilerlemek için sürekli bir şeyler yapmak ve kazanmak zorunda olurlarsa daha çok eğleneceklerini düşündük. Bu yüzden oyunculara sezonun son ayında bile yapabilecekleri bir şeyler olacak şekilde bir düzenlemeye gittik. Bu değişiklik oyuncuların istekleri göz önünde bulundurularak oyuncularımızın ek seviyeler satın almadan seviyeyi bitirmesine izin verecek şekilde tasarlandı.”

Tasarımcıların, oyuncuları sezon sonuna kadar oyunda tutmak için geliştirdikleri sistem tüm bu hesaplama ve çalışmalara rağmen olumsuz yorumlar alınca geliştirici ekip yeniden bir düzenlemeye gitti. Yeni sistemde battle-pass’teki ilerlemeyi temsil eden yıldızlardan birini doldurmak için gereken XP yarıya indirilirken haftalık görevleri tamamlamak için gereken süre de kısaltıldı.

Rigney, bu hızlı ve küçük değişikliklere ilaveten ileride de oyunculardan gelen geri dönüşler baz alınarak iyileştirmeler yapılacağını söyledi.