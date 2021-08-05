Apex Legends, Bloodhound’ın düşüşe geçmeyeceğini belirtiyor

Apex Legends’in en yeni karakteri Seer’in tanıtımı ile birlikte karakterin yeteneklerinin Bloodhound’a benzer bir şekilde, çevresi hakkında bilgi toplama üzerine olduğun gördük. Bu da bazı oyuncuların yeni karakterin çıkışıyla birlikte Bloodhound’ın seçilme yüzdesinin düşeceğini ve yeteneklerinin güçsüz kalacağını düşünmesini beraberinde getirdi. Apex Legends geliştiricilerinden Jason McCord bir oyuncuya cevap olarak, karakterlerin yetenek kitlerindeki ince farklılıklardan bahsederek bu konuda endişelenen oyunculara katılmadığını belirtti.

Apex Legends oyuncusunun endişelerini gidermek isteyen McCord, Bloodhound ile bir bölgenin tamamında bulunan takımların yerleri görebilip buna göre oyun planı kurabilmenin mümkün olduğunu fakat Seer’in yeteneğinin yalnızca yerini zaten bildiğiniz düşmanlar için işe yaradığını belirtti. Üstelik Seer’in daha kısa, Bloodhound’ın ise oldukça büyük bir alanı olduğuna dikkat çekti. Aynı farkları baş oyun tasarımcısı Daniel Klein’de farklı bir başlık altında belirterek bunu doğruladı.

Bloodhound, 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana Apex Legends'ın önemli bir parçası olduğu için bazı oyuncuların yeni karakterlerin onu gölgede bırakma potansiyeli konusunda endişeli olması oldukça doğal. Bununla birlikte, öngörülebilir gelecekte, Bloodhound’ın ve karakteri sevenlerin endişelenmesi gerekmiyor. Karakter, takım kompozisyonlarında sahip olduğu önemli yeri tutmaya devam edecek.

Tabii ki geliştirme ekibinin bir üyesinin Bloodhound için geniş çaplı bir değişime gidileceğini söylemesi Seer ve diğer bilgi toplayıcı karakterlerin Apex Legends oyuncu tabanı arasında daha popüler hale gelmesini sağlayabilir. Şu an için Bloodhound güvenilir bir tercih. Apex Legends topluluğu yeni bir karakterin oyuna eklenmesi haberiyle heyecan dolu anlar yaşıyor.