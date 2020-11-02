Apex Legends, bir Battle Royale’den çok daha fazlası olma yolunda

Respawn Entertainment, battle royale oyunu Apex Legends için büyük planları olduğunu ima etti ve "muhtemelen nişancı oyunu Apex Legends’ın bir battle royale oyunundan daha fazlası haline geleceğinin" ipuçlarını verdi.

Oyunun direktörü Chad Grenier Eurogamer’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu anda bir battle royale oyunuyuz. Gelecek planlarına dair ise pek çok fikir var, battle royale olmaktan ileri gitmek de bunlar arasında yer alıyor. İnsanların sevdiği bu ‘legend’lara sahibiz, onları başka bir şekilde nasıl kullanabileceğimize bakıyoruz.

Gelecektte Apex Legends’ın sadece bir battle royale oyunu olmaktan dahasını başardığını göreceksiniz bence. Biliyorsunuz ki kısıtlı süre için geçerli oyun modları ve farklı modlar var. Bence bu başlangıç için harika bir seçenek.”

Grenier aynı açıklamada Apex Legends’ın üçüncü haritasının başlangıçta Titanfall 3 için hazırlanmış konsept bir harita tasarımı olduğunu da doğruladı.

Nintendo Switch’e çıkış tarihi önümüzdeki seneye ertelenen Apex Legends’ın Steam sürümü 4 Kasım’da oyuncularla buluşacak.