Apex Legends Arena Mod’u duyuruldu

Apex Legends, Arena Mod ile oyuna takıma takım savaş deneyimi getirecek. Geliştiriciler; CS:GO, Valorant ve Rogue Company oyunlarında olduğu gibi 3’er kişilik takımların rekabet edeceği bir oyun modu getirecek.

Mod başlangıcında oyuncular bir satın alma aşaması yer alıyor. Oyuncular her elden önce silah, iyileştirme ve silah parçaları satın alabilecek. Oyun boyunca haritada yüksek değere sahip parçaların olduğu dropların yanı sıra erzak ve cephane lootları da bulunacak.

Bunların yanı sıra geliştiriciler, Apex Legends Mobile kapalı beta testleri belirli ülkelerde sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilmeye başlayacağını açıkladı. Şu an için oyun sadece Android cihazları için teste hazır olmakla birlikte geliştiriciler zaman içinde test yapılacak bölgelerin genişletileceğini ve iOS sürümünün de hazır olacağını söylüyor. Betanın ne zaman başlayacağı, genişletileceği veya oyunun ne zaman çıkacağına dair bir yol haritası paylaşılmış değil.