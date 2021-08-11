Apex Arena oyuncuları, Arena MMR sistemini suiistimal ediyor

Apex Legends sezon 10 ‘a gelen son güncellemeyle birlikte dereceli oyun modu Apex Arena da geldi. Ve elbette oyuncular MMR sisteminin ‘açığını’ bularak daha hızlı derece atlamanın bir yolunu buldu. Bazı oyuncular, oyun kaybederek daha hızlı derece atlanabilindiğini fark etti ve bunun suiistimal edilebileceğine de dikkat çekti.

6th arena pred on pc, #3 for the majority of the time. top 2 preds, questionable, but not gonna accuse. I'm still #1 in my heart. Arena ranked was a big disappointment with AWFUL mmr system, people gaining more by losing, and possible exploiters. ggs only. pic.twitter.com/CDtrl8W6i3 — aidanthedestroye (@aidanthedestroy) August 5, 2021

Apex Arena’nın kullandığı MMR sistemine göre karşınızda sizden daha yüksek dereceye sahip oyuncular varsa maçı kazandığınızda daha çok puan kazanırken kaybettiğinizde de normalde olduğundan daha az puan kaybediyorsunuz. Yani sistemin asıl mantığı oyuncuları hızlı bir şekilde oldukları seviyenin rütbesine ulaştırmak ancak sıralamanın tepesinde bu sistem sekteye uğruyor.

Apex Arena’da en yüksek MMR’a ulaşan oyuncular maçlarda en fazla 12 puan alabildiğini söylüyor, bu kendilerine denk bir oyuncuya karşı kaybedildiğinde de geçerli. Ancak bazı oyuncular, en yüksek noktaya ulaşan oyuncular bir maç kaybettikten sonra daha fazla puan alınabileceğini fark etti.

Apex Arena’nın ilk 100’ünde yer alan Aidan the Destroyer, en üst dereceye ulaştıktan sonra bir maç kaybedip 0-20 MMR puanı kaybettikten sonra aldıkları zaferin 48 MMR puanı getirdiğini açıkladı.

ARENA RANKED MMR EXPLAINED + MAXIMUM AP STRATEGY (BROKEN) #ApexLegends pic.twitter.com/OOIiMsNhqe — aidanthedestroye (@aidanthedestroy) August 4, 2021

Aidan’ın açıkladığı bu yöntem alt seviyedeki oyuncular için işe yaramazken üst derecedeki oyuncular tarafından suiistimal ediliyor. Kimi oyuncular bunun puan kazanmak için adil bir yöntem olduğunu savunurken kimi oyuncular bunun bir hata olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor.