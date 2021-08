Apex Arena oyuncuları, Arena MMR sistemini suiistimal ediyor

Apex Legends sezon 10 ‘a gelen son güncellemeyle birlikte dereceli oyun modu Apex Arena da geldi. Ve elbette oyuncular MMR sisteminin ‘açığını’ bularak daha hızlı derece atlamanın bir yolunu buldu. Bazı oyuncular, oyun kaybederek daha hızlı derece atlanabilindiğini fark etti ve bunun suiistimal edilebileceğine de dikkat çekti.

6th arena pred on pc, #3 for the majority of the time. top 2 preds, questionable, but not gonna accuse. I'm still #1 in my heart. Arena ranked was a big disappointment with AWFUL mmr system, people gaining more by losing, and possible exploiters. ggs only. pic.twitter.com/CDtrl8W6i3