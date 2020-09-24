AORUS ve Havok Nation’dan özel PUBG Kasa bilgisayarı
Soul Mortal adıyla tanınan Hint içerik üreticisi ve profesyonel PUBG Mobile oyuncusu Naman Mathur’a “state-of-the-art” temalı bir oyun bilgisayarı üretmek için AORUS ve Havok Nation güçlerini birleştirdi.
Mortal, Hindistan oyun topluluğunun yakından tanıdığı bir isim. AORUS ve Havok Nation ise Mortal için her PUBG oyuncunun hayali niteliğinde bir bilgisayar yarattı.
AORUS, GIGABYTE tarafından desteklenen bir oyun donanımları markası. AORUS ve Havok Nation, PUBG’nin “Air Drop” kutularından esinlenerek özel bir kasa tasarladı. Kasa, Mortal’ın her türlü oyunu en yüksek kalitede ve kesintisiz oynaması için gerekli parçalarla donatıldı.
Mortal için tasarlanan bilgisayarın özellikleri:
İşlemci: Intel i9 10900K
Anakart: Gigabyte Z490 AORUS MASTER
Grafik kartı: GeForce® RTX 2080 SUPER™ GAMING OC 8G
RAM: AORUS RGB MEMORY 32GB (4x8GB) 3200MHz
SSD: AORUS RGB M.2 NVMe SSD 1TB
Monitör: AORUS CV27F GAMING MONITOR
Güç kaynağı: AORUS P850W 80+ GOLD MODUL
Kasa: Thermaltake Level 20 HT
Naman “Mortal” Mathur: “Bir PUBG Air Drop bilgisayarı görmek benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hep böyle bir bilgisayarım olsun istemiştim ve bu özel projenin sonucunda oluşan parça da beni çok mutlu etti. Yeni oyunlar denemek için sabırsızlanıyorum.”
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