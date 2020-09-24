AORUS ve Havok Nation’dan özel PUBG Kasa bilgisayarı

Mortal, Hindistan oyun topluluğunun yakından tanıdığı bir isim. AORUS ve Havok Nation ise Mortal için her PUBG oyuncunun hayali niteliğinde bir bilgisayar yarattı.

AORUS, GIGABYTE tarafından desteklenen bir oyun donanımları markası. AORUS ve Havok Nation, PUBG’nin “Air Drop” kutularından esinlenerek özel bir kasa tasarladı. Kasa, Mortal’ın her türlü oyunu en yüksek kalitede ve kesintisiz oynaması için gerekli parçalarla donatıldı.

Mortal için tasarlanan bilgisayarın özellikleri:

İşlemci: Intel i9 10900K

Anakart: Gigabyte Z490 AORUS MASTER

Grafik kartı: GeForce® RTX 2080 SUPER™ GAMING OC 8G

RAM: AORUS RGB MEMORY 32GB (4x8GB) 3200MHz

SSD: AORUS RGB M.2 NVMe SSD 1TB

Monitör: AORUS CV27F GAMING MONITOR

Güç kaynağı: AORUS P850W 80+ GOLD MODUL

Kasa: Thermaltake Level 20 HT

Naman “Mortal” Mathur: “Bir PUBG Air Drop bilgisayarı görmek benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hep böyle bir bilgisayarım olsun istemiştim ve bu özel projenin sonucunda oluşan parça da beni çok mutlu etti. Yeni oyunlar denemek için sabırsızlanıyorum.”