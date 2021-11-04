Antwerp'te orta alanda kritik eksik, gözler Frey'in üstünde! Fenerbahçe'ye verilen iddaa oranı...

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ANTWERP

Grupta oynadığı 3 maçta tek puanını Fenerbahçe'den alan Antwerp, 4 resmi maç üst üste çektiği galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta sonu oynadığı lig maçında sonlandırdı ve Cercle Brugge deplasmanında Michael Frey'in golüyle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Antwerp'e sattığı Frey 13 lig maçında 13 gol attı, takımın en önemli hücum silahı...

TD Brian Priske; "Fenerbahçe maçından alacağımız 3 puan bizi yeni yılda da Avrupa'da canlı tutacak biliyoruz ancak hafta sonu ligde önemli bir maçımız var ve Anderlecht'e karşı daha fit bir Radja Nainggolan istediğim için onu riske etmek istemiyorum..." dedi.

İstanbul'da Frey merkezde başlamış, kanatlarda "Fischer & Samatta" izlemiştik. Sonra Frey kenara gelince Samatta merkeze geçmiş ve kanatta Benson oynamıştı. Bu 4 oyuncudan 3'ü hücumdaki üçlüyü oluşturacak.

Arkalarındaki orta üçlü ise "Gerkens, Verstraete & Yusuf" olacak.

FENERBAHÇE

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Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybedip zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de tam 8 isim İstanbul'da bırakıldı.

Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakat. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in yanı sıra UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Vitor Pereira'nın ligde oynanan son Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra pozitif etki yapan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor.

İrfan Can'ın yanında Diego Rossi, önünde Mergim Berisha'yı izlememiz muhtemel...

Gustavo ve Crespo'nun yokluğunda da orta saha ikilisini "Sosa & Mert Hakan" olarak görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antwerp'in iç sahada oynadığı son 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 11 resmi maçının 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

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