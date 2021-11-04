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Antwerp'te orta alanda kritik eksik, gözler Frey'in üstünde! Fenerbahçe'ye verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Antwerp Fenerbahçe
Antwerpte orta alanda kritik eksik, gözler Freyin üstünde Fenerbahçeye verilen iddaa oranı...

Son haftalarda oldukça formsuz bir görüntüde olan Fenerbahçe, Bosuilstadion'da Antwerp'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ANTWERP

Grupta oynadığı 3 maçta tek puanını Fenerbahçe'den alan Antwerp, 4 resmi maç üst üste çektiği galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta sonu oynadığı lig maçında sonlandırdı ve Cercle Brugge deplasmanında Michael Frey'in golüyle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Antwerp'e sattığı Frey 13 lig maçında 13 gol attı, takımın en önemli hücum silahı...

TD Brian Priske; "Fenerbahçe maçından alacağımız 3 puan bizi yeni yılda da Avrupa'da canlı tutacak biliyoruz ancak hafta sonu ligde önemli bir maçımız var ve Anderlecht'e karşı daha fit bir Radja Nainggolan istediğim için onu riske etmek istemiyorum..." dedi.

İstanbul'da Frey merkezde başlamış, kanatlarda "Fischer & Samatta" izlemiştik. Sonra Frey kenara gelince Samatta merkeze geçmiş ve kanatta Benson oynamıştı. Bu 4 oyuncudan 3'ü hücumdaki üçlüyü oluşturacak.

Arkalarındaki orta üçlü ise "Gerkens, Verstraete & Yusuf" olacak.

FENERBAHÇE

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Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybedip zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de tam 8 isim İstanbul'da bırakıldı.

Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakat. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in yanı sıra UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Vitor Pereira'nın ligde oynanan son Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra pozitif etki yapan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor.

İrfan Can'ın yanında Diego Rossi, önünde Mergim Berisha'yı izlememiz muhtemel...

Gustavo ve Crespo'nun yokluğunda da orta saha ikilisini "Sosa & Mert Hakan" olarak görebiliriz.

Antwerpte orta alanda kritik eksik, gözler Freyin üstünde Fenerbahçeye verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antwerp'in iç sahada oynadığı son 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 11 resmi maçının 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

AVRUPA LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Antwerp ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,47 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,55'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,55 iken Misli.com'da 1,64!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%25'lik kesim son 6 resmi maçının sadece 1'ini kazanan ve çıkış arayan sarı-lacivertli temsilcimize güvenmiş durumda...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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Antwerpte orta alanda kritik eksik, gözler Freyin üstünde Fenerbahçeye verilen iddaa oranı...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay-Jay Okocha'nın PSG günlerinden! Bordeaux'ya nefis bir gol...

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#Misli.Com#İddaa#Antwerp Fenerbahçe

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