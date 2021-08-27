Antwerp'te fırtına gibi esti, Fenerbahçe'ye bu kez rakip oldu! Frey ve Valbuena...

Ligin ilk 2 haftasında galibiyet alamayan Antwerp, Standart Liege deplasmanından 5-2 galip ayrılırken, karşılaşmaya Michael Frey damga vurmuştu.

Transfer döneminde Fenerbahçe'den bonservisiyle Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü, takımının kaydettiği 5 golün tamamına imza attı. Frey; 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.



KADIKÖY'E GELİYOR

Frey'in yolu Fenerbahçe ile bir kez daha kesişti. Fenerbahçe'nin Belçika ekibiyle karşılaşacağı iki mücadelede Antwerp'in en önemli kozu Michael Frey olacak.

FENERBAHÇE'DEKİ RAKAMINI 3 MAÇTA GEÇTİ

Fenerbahçe'deki kariyerinde 23 resmi maça çıkan ve 5 gol kaydeden İsviçreli golcü, Antwerp macerasındaki ilk 3 maçında 6 gol kaydederek dikkat çekti.

26 YIL SONRA BİR İLK

27 yaşındaki golcü, Belçika Ligi'nde 26 yıl sonra bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu. Frey'den önce 1995 yılında Mario Stanic ve 1992 yılında Gunther Hofmans, Belçika Ligi'nde bir maçta 5 gol atmayı başardılar.

VALBUENA: ÇOK YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ



Olympiakos ile eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ise Twitter'dan Fenerbahçe'ye; "Çok yakında görüşürüz" mesajı gönderdi.

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Onyekuru da Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye rakip olacak.