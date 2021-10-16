Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Antwerp, ligin 11. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu.
19. dakikada Manuel Benson'un golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, 59. dakikada Zinho Gano ve 66. dakikada Derek Kutesa'nın golleriyle üç puana uzandı.
Bu galibiyetle Zulte Waregem puanını 12'ye çıkarırken, Antwerp 20 puanda kaldı.
Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA
Memur alımları başladı! İşte ilanlar
Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım