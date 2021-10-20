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Antwerp'in hocası Brian Priske: "Türkiye'nin en iyi takımlarından..."

#Royal Antwerp#Fenerbahçe#Avrupa Ligi
Antwerpin hocası Brian Priske: Türkiyenin en iyi takımlarından...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, müsabakadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

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Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Priske ile Danimarkalı futbolcu Viktor Fischer açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları ilk 2 maçta mağlup olduklarını hatırlatan Brian Priske, "Ancak oynadığımız futbolla bu organizasyon için kalitemizi ispat ettiğimizi düşünüyorum. Buraya galibiyet için geldik. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bireysel yeteneklere sahip oyuncuları var. Bu maçta en büyük hedefimiz 3 puan." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kadrolarına dahil ettikleri Mbwana Samatta ve Michael Frey ile ilgili bir soruya Priske, "Kendilerini Royal Antwerp için kanıtlamak istiyorlar. Çok çalışkan ve azimli oyuncular." cevabını verdi.

Fischer: "Üç puan alarak dönmek istiyoruz"

Royal Antwerp'in Danimarkalı futbolcusu Viktor Fischer ise çok zor bir maça çıkacaklarını ancak iyi bir performans sergileyerek sahadan galip ayrılmak istediklerini aktardı.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Fischer, "Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Grupta oynadığımız 2 maçı son dakikalarda kaybettik. Bu maçlardan gerekli dersleri çıkardık. Aynı sonucu yaşamaktan korkmuyoruz. İyi bir performans sergileyerek galibiyet almak istiyoruz. Buradan 3 puan alarak dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Viktor Fischer, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Samatta ve Frey ile ilgili, "Umarım yarın onlara asist yaparım. İkisinin de fark yaratacağını umuyorum." diye görüş belirtti.

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#Royal Antwerp#Fenerbahçe#Avrupa Ligi

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