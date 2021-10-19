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Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak!

#Fenerbahçe#Antwerp#Avrupa Ligi
Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Belçika'daki Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile deplasmanda oynayacağı maç, UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi’nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp’in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." denildi.

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#Fenerbahçe#Antwerp#Avrupa Ligi

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