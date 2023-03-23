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Antrenmanlara evde devam etti, Avrupa şampiyonu oldu!

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#Avrupa#Buğra Selimzade#Dünya Kupası
Antrenmanlara evde devam etti, Avrupa şampiyonu oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Babasına bankadan kredi çektirerek havalı tabanca aldıran Trabzonlu milli atıcı Buğra Selimzade, takım arkadaşları Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş ile birlikte ülkemize altın madalya kazandırdı.

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Trabzon'da daha ilkokula giderken av tüfeği ile başlayan atıcılık sevdasından vazgeçmeyen Buğra Selimzade, sonunda Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluklarına ulaştı.

Şu anda 34 yaşında olan, İktisat Fakültesi mezunu Selimzade’nin şampiyonluğa ulaştığı süreçte ilginç de bir hikayesi var. Av tüfeği ile başlayan atıcılık sevdasını, ardından özel poligonlarda devam ettiren Buğra Selimzade yavaş yavaş bu sporda belirli bir noktaya gelmeyi başarmış. Buğra 2018 yılında babasına bankadan kredi çektirerek havalı tabanca aldırmış.

Antrenmanlara evde devam etti, Avrupa şampiyonu oldu

EVİNİ POLİGONA DÖNÜŞTÜRDÜ

Tam yeni silahı ile şampiyonalara hazırlanırken bu kez de araya pandemi girmiş ve poligonlar kapanmış. Ama pes etmeyen Buğra Selimzade evinde kendisine bir poligon yapıp çalışmalara hiç ara vermemiş. Babasının fedakarlığı ve kendi emeğinini karşılığını da takım arkadaşları Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş ile birlikte Avrupa Şampiyonu ve Dünya Kupası şampiyonu olarak taçlandırmış.

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#Avrupa#Buğra Selimzade#Dünya Kupası

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