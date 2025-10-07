Antony'den Fenerbahçe itirafı!

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde sağ kanadını 18 milyon euro karşılığında Dorgeles Nene, sol kanadını ise 22 milyon euro karşılığında Kerem Aktürkoğlu ile güçlendiren Fenerbahçe'nin Nene'den önce Antony ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

ESPN Brezilya'nın düzenlediği bir yarışmada, yıldız kanat oyuncusundan transfer görüşmeleri yaptığı kulüplerin ismini duyduğunda iki kez göz kırpması istendi.

Brezilyalı milli futbolcu; Benfica, Salzburg, Fenerbahçe, Al-Nassr ve Sao Paulo'nun isimlerini duyduğunda iki kez göz kırptı.

Sonrasında açıklamalarda bulunan Antony, Bayern Münih'in de transferin son günlerinde kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Teklifi duyunca kararsız kaldım ancak Betis ile neredeyse her konuda anlaşmaya varmıştım. Para elbette önemli ama mutluluk daha önemli. Eşimin, oğlumun ve kızımın Sevilla'da ne kadar mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden yeniden Betis'teyim" ifadelerini kullandı.

BETIS PERFORMANSI: 31 MAÇTA 16 GOLLÜK KATI SAĞLADI

2022 yazında 100 milyon euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Antony, İngiliz ekibinde geçirdiği 2.5 yılın ardından geçtiğimiz sezon kiralık olarak Betis'te oynamış, bu sezon başında ise 22 milyon euro karşılığında bonservisiyle yeşil-beyazlı takıma transfer olmuştu.

Real Betis formasıyla 31 maça çıkan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 16 gole doğrudan katkı (10 gol - 6 asist) sağladı.