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GeriFutbol Antonio Rudiger doğduğu hastanenin tüm masraflarını karşılayacak
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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Antonio Rudiger doğduğu hastanenin tüm masraflarını karşılayacak

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Antonio Rudiger doğduğu hastanenin tüm masraflarını karşılayacak
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Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rudiger, doğduğu hastanenin tüm yemek masraflarını önümüzdeki üç ay boyunca karşılayacağını açıkladı

Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rudiger, 1993’te Berlin’de doğduğu hastanenin tüm yemek masraflarını önümüzdeki üç ay boyunca karşılayacağını belirtti. İngiliz kulübü de yaptığı açıklamada genç oyuncunun, Berlin Charite Hastanesi’ne ‘yüklü bir miktarda bağış’ yaptığını duyurdu.

27 yaşındaki oyuncu “Paskalya öncesi hastaneye ulaşarak bir şeylere ihtiyaç duyup duymadıklarını sordum. Onlar da bana yemekhane kapalı olduğu için hemşirelere yemek organize etmenin çok zor olduğunu söylediler. Ben de üç aylık yemek masrafını karşılayacağımı belirttim” dedi.

148 binin üzerinde koronavirüs vakasının yaşandığı Almanya’da hastalık nedeniyle 5 binin üstünde ölüm yaşandı.

 

Antonio Rudiger doğduğu hastanenin tüm masraflarını karşılayacak

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