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Antonio Rüdiger Chelsea'ye veda etti! Yeni takımı...

#Transfer#Chelsea#Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger Chelseaye veda etti Yeni takımı...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger, yazdığı veda yazısıyla takımdan ayrıldığını duyurdu. 29 yaşındaki yıldız savunmacının yeni takımı da belli...

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2017 yılında Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon euro karşılığında transfer olan Antonio Rüdiger, sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılacağını açıkladı.

The Players Tribune'e 'Sevgili Chelsea' başlıklı bir veda yazısı yazan Rüdiger, duygusal ifadeler kullandı.

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Chelsea'den ayrılmaktan ötürü üzgün olduğunu belirten Rüdiger; "Chelsea ve Londra her zaman kalbimde olacak. Buraya tek başıma gelmiştim, şimdi eşim ve iki güzel çocuğumla ayrılıyorum. Bu takımda FA Cup, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadım. Yüzlerce güzel anı biriktirdim. Irkçılığı da yaşadım ama en çok sevgi gördüm. Günün sonunda ışık karanlıktan daha güçlüydü. Bu yüzden her zaman bir Chelsea taraftarı olarak kalacağım. Ne yazık ki sözleşme görüşmelerim olumlu gitmedi. Bilirsiniz, iş iştir. Sözleşmenizin son yılında Ağustos'tan Ocak ayına kadar kulüpten hiçbir şey duymazsanız durum zorlaşır. Benim için veda zamanı. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Chelsea formasıyla 202 maça çıkan Rüdiger, 12 gol atıp 7 asist yaptı.

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"REAL MADRID İLE ANLAŞTI"

29 yaşındaki Alman stoperin Real Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve sezon bitiminde transferin resmen açıklanacağı belirtiliyor.

Antonio Rüdiger Chelseaye veda etti Yeni takımı...

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#Transfer#Chelsea#Antonio Rüdiger

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