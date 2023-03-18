Antonio Conte'den zehir zemberek sözler: "11 tane bencil adam..."

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Southampton 3-3 berabere kaldı.

3-1 öndeyken karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılan Tottenham'da Menajer Antonio Conte sert açıklamalar yaptı.

Oyuncularını sert bir dille eleştiren Conte, "Tottenham'da gördüğüm, birbirine yardım etmek istemeyen ve yüreğiyle oynamayan 11 tane bencil adam." dedi.

Kendi geleceğine ilişkin de konuşan Antonio Conte, "Ben kovulabilirim ancak bu hiçbir şeyi değiştirmez. İnanın bana birçok yöneticiyi değiştirseler de Tottenham'da hiçbir şey değişmez." açıklamasını yaptı.