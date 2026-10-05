Antonio Conte'den N'Golo Kante itirafı!

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İtalyan teknik adam Antonio Conte, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Conte röportajda N'Golo Kante hakkında konuştu.
Conte'nin açıklamaları şu şekilde:
“Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz, Marcos Alonso ve N’Golo Kante’yi kadromuza kattık. Kulüp, Kante konusunda bana 10 kez emin olup olmadığımı sordu. Çünkü o, tipik bir Chelsea oyuncusu değildi; uzun boylu ve yakışıklı değildi.
Onu ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda bazı şüpheler yaşamıştım (gülüyor). Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna da çok emindim."