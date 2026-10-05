Antonio Conte'den N'Golo Kante itirafı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İtalyan teknik adam Antonio Conte, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Conte röportajda N'Golo Kante hakkında konuştu.

Conte'nin açıklamaları şu şekilde:

“Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz, Marcos Alonso ve N’Golo Kante’yi kadromuza kattık. Kulüp, Kante konusunda bana 10 kez emin olup olmadığımı sordu. Çünkü o, tipik bir Chelsea oyuncusu değildi; uzun boylu ve yakışıklı değildi.

Onu ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda bazı şüpheler yaşamıştım (gülüyor). Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna da çok emindim."