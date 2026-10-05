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Antonio Conte'den N'Golo Kante itirafı!

Güncelleme Tarihi:

#Antonio Conte#N'golo Kante#Transfer
Antonio Conteden NGolo Kante itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 16:02

Antonio Conte, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İtalyan teknik adam Antonio Conte, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Conte röportajda N'Golo Kante hakkında konuştu.

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Conte'nin açıklamaları şu şekilde:

Antonio Conteden NGolo Kante itirafı

“Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz, Marcos Alonso ve N’Golo Kante’yi kadromuza kattık. Kulüp, Kante konusunda bana 10 kez emin olup olmadığımı sordu. Çünkü o, tipik bir Chelsea oyuncusu değildi; uzun boylu ve yakışıklı değildi.

Onu ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda bazı şüpheler yaşamıştım (gülüyor). Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna da çok emindim."

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#Antonio Conte#N'golo Kante#Transfer

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