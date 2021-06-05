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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Antonio Conte ile Tottenham'ın görüşmeleri tıkandı! Dev maaş isteği...

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Antonio Conte ile Tottenham'ın görüşmeleri tıkandı! Dev maaş isteği...

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın teknik direktörlük görevi için Antonio Conte ile yaptığı görüşmeler İTalyan teknik adamın istekleri sebebiyle tıkandı.

Spor Arena Dış Haber - Tottenham, Inter'i şampiyon yapıp görevinden ayrılan Antonio Conte ile yeni teknik direktörlük görevi için bir süredir görüşüyordu. Önceki gün çıkan haberlerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edilmişti ancak Conte'nin son istekleri Kuzey Londra ekibine fazla geldi. Görüşmeler tıkandı.

Sky Sports'un haberine göre Conte 18 milyon Euro yıllık ücret isteyip, teknik kadrosunu da kendisinin seçeceği 4 kişiyle oluşturmak istedi. Tottenham Conte'ye 15 milyon Euro ve bonusların yer aldığı bir teklifle gitti ancak İtalyan teknik adam bu teklife sıcak bakmadı.

Ayrıca Tottenham'ın bir an önce başarıya götürecek bir projeksiyon istediği, Conte'nin de bunu garanti edemeyeceğini söylemesi üzerine görüşmeler tıkandı.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR PARATICI OLUYOR

Öte yandan Tottenham, Juventus'taki 10 yıllık görev süresi dolan ve takımdan ayrılan Fabio Paratici'yi sportif direktör olarak işe alıyor. Çıkan haberlerde tarafların anlaştığı belirtildi.

Antonio Conte ile Tottenhamın görüşmeleri tıkandı Dev maaş isteği...

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