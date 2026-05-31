Antonio Conte ateş pahası!

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde teknik direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Antonio Conte ile yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez açıkladı.

FEDER’e (Fenerbahçeliler Derneği) yaptığı ziyarette konuşan Yıldırım, İtalyan teknik adamın yıllık 15 milyon Euro ve takımı Süper Lig şampiyonu yapması halinde 5 milyon Euro prim istediğini söyledi.

Conte’nin talebini yüksek bulan Yıldırım, listesindeki diğer teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. İki yıldır çalıştırdığı Napoli’den kendi isteğiyle ayrılan Conte, en başarılı faal teknik direktörler arasında yer alıyor. 56 yaşındaki Conte, İtalya’da Juventus’ta 3 Serie A, 1 İtalya Kupası, Napoli ve İnter’de 1’er Serie A, İngiltere’de de Chelsea’de 1’er Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu kazandı.