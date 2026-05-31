×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antonio Conte ateş pahası!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Conte#Napoli
Antonio Conte ateş pahası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 07:00

Yıldırım, Napoli’den ayrılma kararı alan Antonio Conte’nin yıllık 15 milyon Euro ve takımı şampiyon yapması halinde 5 milyon Euro da prim istediğini söyledi. Rakamları yüksek bulan Yıldırım, listesindeki diğer teknik direktörlere yöneldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde teknik direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Antonio Conte ile yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez açıkladı.

FEDER’e (Fenerbahçeliler Derneği) yaptığı ziyarette konuşan Yıldırım, İtalyan teknik adamın yıllık 15 milyon Euro ve takımı Süper Lig şampiyonu yapması halinde 5 milyon Euro prim istediğini söyledi.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırım: Prensipte anlaştığım golcüler varAziz Yıldırım: 'Prensipte anlaştığım golcüler var'Haberi görüntüle

Conte’nin talebini yüksek bulan Yıldırım, listesindeki diğer teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. İki yıldır çalıştırdığı Napoli’den kendi isteğiyle ayrılan Conte, en başarılı faal teknik direktörler arasında yer alıyor. 56 yaşındaki Conte, İtalya’da Juventus’ta 3 Serie A, 1 İtalya Kupası, Napoli ve İnter’de 1’er Serie A, İngiltere’de de Chelsea’de 1’er Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Conte#Napoli

BAKMADAN GEÇME!