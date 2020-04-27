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GeriFutbol Anton Putsila: 4 haftada maçlara hazır oluruz
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Anton Putsila: 4 haftada maçlara hazır oluruz

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Anton Putsila: 4 haftada maçlara hazır oluruz
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Anton Putsila, haziran ortasında liglerin yeniden başlamasının gündemde olduğunu belirterek, maçlara 4 haftalık süre içinde hazır olabileceklerini belirtti.

Putsila, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını tek başına sürdürdüğünü kaydetti.

Koronavirüsün tüm hayatı olduğu gibi futbolu da etkilediğine işaret eden Putsila, "Bizler de evimizde çalışıyoruz. Hocamızın vermiş olduğu idman programlarını uyguluyoruz. Konuşulanlara göre haziran ortasında liglerin başlama durumu olacak. Kulübümüz bizi ne zaman çağırırsa o an tesislerimize geliriz. Yaklaşık 4 haftalık süre içinde maçlara hazır oluruz." ifadelerini kullandı.

Ligler yeniden başladığında bu dönemi psikolojik olarak en iyi geçiren ekiplerin başarılı olacağını savunan Putsila, ekip olarak kalan 6 maçı da kazanarak Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

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