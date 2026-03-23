Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu!

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 10:40

Transfer döneminde Galatasaray ile de anılan Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Antoine Griezmann Orlando City'ye gidiyor. Fransız yıldızın MLS takımına katılması için sözlü anlaşma sağlandı.

Anlaşmanın detayları için Romana şu ifadeleri kullandı: Anlaşma, Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak ve Griezmann, Atletico'dan bedelsiz transfer olacak.

Mart ayındaki transfer teklifi reddedildikten sonra, yaz transferi için anlaşma sağlandı. Antoine Griezmann bu hafta ABD'ye giderek resmi sözleşme imzalayacak.

