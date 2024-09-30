Antoine Griezmann’dan flaş 'milli takım' kararı

Haberin Devamı

Atletico Madrid forması giyen futbolcu Antoine Griezmann’dan Fransızları üzecek bir karar geldi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fransa Milli Takımını bırakma kararı alan Antoine Griezmann, bu kararını sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştı.

Fransız futbolcu milli takım günlerinden bir video paylaşırken şu ifadeleri kullandı: “Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem macera için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz!”

DÜNYA KUPASINI KAZANMIŞTI

33 yaşındaki Griezmann, Fransa Milli Takımı ile birlikte 2018 FIFA Dünya Kupasını kazanmıştı.

Tecrübeli futbolcu EURO 2016’da ise gol kralı olmuştu.