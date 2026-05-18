×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antoine Griezmann'dan Barcelona itirafı: 'Özür dilerim!'

Güncelleme Tarihi:

#Atletico Madrid#Antoine Griezmann#Barcelona
Antoine Griezmanndan Barcelona itirafı: Özür dilerim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 11:18

Atletico Madrid, sezonun son iç saha maçında Girona'yı 1-0 mağlup etti. Antoine Griezmann karşılaşmanın ardından taraftarlara veda ederken Barcelona’ya transfer olduğu dönem için özür diledi.

Haberin Devamı

La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Atletico Madrid karşılaşmayı Ademelo Lookman'ın golüyle kazandı.

Gözden KaçmasınMaldini, Fenerbahçe’ye şampiyon hoca getiriyor Hakan Safi anlaştıMaldini, Fenerbahçe’ye şampiyon hoca getiriyor! Hakan Safi anlaştıHaberi görüntüle

Antoine Griezmann, karşılaşmasının ardından düzenlenen törende taraftarlara veda etti.

"BU BİR HATAYDI"

Yıldız oyuncu veda konuşmasında, “Barcelona’ya gittiğim için sizden bir kez daha özür diliyorum. Burada bana duyulan sevginin farkına varamamıştım ve çok gençtim. Bu bir hataydı. Sonra bunu düşündüm. Geri dönmek ve yeniden keyif almak için her şeyi yaptım.” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atletico Madrid#Antoine Griezmann#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!