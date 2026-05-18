Antoine Griezmann'dan Barcelona itirafı: 'Özür dilerim!'

La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Atletico Madrid karşılaşmayı Ademelo Lookman'ın golüyle kazandı.

Antoine Griezmann, karşılaşmasının ardından düzenlenen törende taraftarlara veda etti.

"BU BİR HATAYDI"

Yıldız oyuncu veda konuşmasında, “Barcelona’ya gittiğim için sizden bir kez daha özür diliyorum. Burada bana duyulan sevginin farkına varamamıştım ve çok gençtim. Bu bir hataydı. Sonra bunu düşündüm. Geri dönmek ve yeniden keyif almak için her şeyi yaptım.” dedi.