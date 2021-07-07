Antoine Griezmann ile Dembele’den özür! Irkçılık iddialarını reddettiler

Barcelona’nın yıldızları Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann, Japonya’daki otel personeliyle alay eden bir 2019 videosu için özür diledi ancak yorumlarının ırkçı olduğunu iddialarını reddetti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Barça’nın 2019-20 sezonu öncesinde Japonya turundayken her iki oyuncunun da bir televizyon tamir etmeye çalışan bir grup otel çalışanına güldüğü videonun sosyal medyada yayılması üzerine Dembele, Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

SUÇLAMALARI REDDEDiYORUM

“Her şey Japonya’da gerçekleşti. Gezegenin herhangi bir yerinde olabilirdi ve ben de aynı ifadeyi kullanırdım. Bu nedenle herhangi bir topluluğu hedef almıyordum. Görüntülerde bulunan insanlara zarar verebileceğini kabul ediyorum. Bu nedenle onlardan içtenlikle özür dilemek istiyorum.” Griezmann da her türlü ayrımcılığa tamamen karşı olduğunu ifade ederek “Son birkaç gündür bazı insanlar beni olmadığım biri gibi resmetmek istediler. Bana karşı yapılan suçlamaları kesin olarak reddediyorum ve Japon arkadaşlarımdan herhangi birini kırdıysam özür dilerim” ifadelerini kullandı.