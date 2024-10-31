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Karl-Anthony Towns 44 sayı attı, zaferin mimarı oldu

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#NBA#Cleveland Cavaliers#New York Knicks
Karl-Anthony Towns 44 sayı attı, zaferin mimarı oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:38

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Karl-Anthony Towns'ın 44 sayı attığı mücadelede Miami Heat'i 116-107 yenmeyi başardı.

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NBA'e 11 maçla devam edildi, Lakers'ı konuk eden Cavaliers, Evan Mobley'nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen'ın 20 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı.

İkinci yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 6 ribaunt ve Anthony Davis 22 sayı, 13 ribauntla oynadı.

TAM 44 SAYI

New York Knicks, deplasmanda Miami Heat'i 116-107 yendi.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 44 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. İkinci galibiyetini elde eden konuk takımda Jalen Brunson 22 ve Mikal Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

Heat'te Tyler Herro'nun 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik katkısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

THUNDER'DAN 4'TE 4

Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

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Thunder'da Luguentz Dort 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı attı.

Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Harrison Barnes 18, Jeremy Sochan 17, Malaki Branham 15 ve Chris Paul 14 sayı kaydetti. Fransız genç yıldız Victor Wembanyama ise 6 sayı, 8 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 133-120

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 95-105

Indiana Pacers-Boston Celtics: 135-132 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 134-110

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 138-133

Miami Heat-New York Knicks: 107-116

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 106-119

Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-99

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 105-93

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 104-89

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 105-106

 

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#NBA#Cleveland Cavaliers#New York Knicks

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