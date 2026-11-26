Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Anthony Taylor'ın 20-23 Kasım tarihleri arasında oynanan Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlardaki hakem kararlarına ilişkin analizini paylaştı.

İşte Anthony Taylor tarafından incelenen pozisyonlardan öne çıkanlar:

MAÇ: KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

POZİSYON: DUSAN VLAHOVIC'İN OFSAYT GEREKÇESİYLE GEÇERSİZ SAYILAN GOLÜ.

Anthony Taylor: "Ofsayt pozisyonunun değerlendirilmesinde oyuncuların elleri ve kolları dikkate alınmaz. Ofsaytı belirlemek amacıyla kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilir.

Süper Lig müsabakalarında Hawk-Eye'ın Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT) kullanılmaktadır. Sistemin işleyişine ilişkin detaylı açıklama, 21 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sistem, yüksek kare hızına sahip takip kameraları aracılığıyla her oyuncunun iskelet yapısına ait 29 farklı noktayı tespit etmekte ve saniyede yüz binlerce veri noktasını işlemektedir.

Haberin Devamı

Bu pozisyonda Konyaspor'un 3 numaralı oyuncusunun sağ kolu değerlendirmeye alınmamaktadır. Konyaspor'un 5 numaralı oyuncusunun sağ dizi, 3 numaralı oyuncunun koltuk altının alt hizasından daha ileride olduğu için değerlendirmede esas alınmaktadır.

Elde edilen veriler, Beşiktaş'ın 28 numaralı oyuncusunun sağ dizinin ofsayt pozisyonunda olduğunu göstermektedir. Oyuncu topa dokunarak gol attığı için oyuna müdahale etmekte ve ofsayt ihlalinde bulunmaktadır.

Sistemin saha içerisindeki hakemlere anlık sesli uyarı sağlaması sayesinde karar hızlı bir şekilde verilmektedir."

Beklenen karar: Ofsayt.

Hakemin verdiği karar: Doğru.





MAÇ: GALATASARAY - SAMSUNSPOR

POZİSYON: GALATASARAY'IN LUCAS TORREIRA İLE BULDUĞU GOL.

Anthony Taylor: "Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusu, takım arkadaşı kaleye şut çektiği sırada ofsayt pozisyonunda bulunmaktadır.

Hakemlerin değerlendirmesi gereken husus, Galatasaraylı oyuncunun kalecinin görüş açısını açıkça engelleyerek topa müdahale etmesini engelleyip engellemediğidir.

Haberin Devamı

Görüntüler, Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusunun kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kalecinin ilk şutun çekildiği anda topu göremediğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle Galatasaraylı oyuncunun rakibine müdahale ederek ofsayt ihlalinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet ederek pozisyona müdahale etmesi beklenmektedir."

Beklenen karar: Ofsayt, golün iptali.

Hakemin verdiği karar: Yanlış.

Anthony Taylor tarafından incelenen diğer tüm pozisyonları ise şu şekilde: