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Anthony Taylor ilk atamalarını yaptı! İşte Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Anthony Taylor#MHK
Anthony Taylor ilk atamalarını yaptı İşte Süper Ligde 7. haftanın hakemleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 14:37

Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri belirledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etmesi sonrasında Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

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Taylor, yarın akşam oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak olan Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemleri belirledi.

İşte Süper Lig'in 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

YARIN

20.00 | Galatasaray - Kasımpaşa : Halil Umut Meler

10 EKİM CUMARTESİ

13.30 | Gençlerbirliği - Amed SF : Ümit Öztürk
16.00 | Alanyaspor - Erzurumspor FK : Davut Dakul Çelik
16.00 | Samsunspor - Trabzonspor : Oğuzhan Çakır
19.00 | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe : Ozan Ergün

11 EKİM PAZAR

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13.30 | Konyaspor - Başakşehir FK : Batuhan Kolak
16.00 | Gaziantep FK - Çorum FK : Gürcan Hasova
19.00 | Beşiktaş - Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 EKİM PAZARTESİ

20.00 | Eyüpspor - Göztepe : Atilla Karaoğlan

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#Süper Lig#Anthony Taylor#MHK

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