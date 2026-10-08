Anthony Taylor ilk atamalarını yaptı! İşte Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etmesi sonrasında Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
Taylor, yarın akşam oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak olan Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemleri belirledi.
İşte Süper Lig'in 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
YARIN
20.00 | Galatasaray - Kasımpaşa : Halil Umut Meler
10 EKİM CUMARTESİ
13.30 | Gençlerbirliği - Amed SF : Ümit Öztürk
16.00 | Alanyaspor - Erzurumspor FK : Davut Dakul Çelik
16.00 | Samsunspor - Trabzonspor : Oğuzhan Çakır
19.00 | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe : Ozan Ergün
11 EKİM PAZAR
13.30 | Konyaspor - Başakşehir FK : Batuhan Kolak
16.00 | Gaziantep FK - Çorum FK : Gürcan Hasova
19.00 | Beşiktaş - Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 EKİM PAZARTESİ
20.00 | Eyüpspor - Göztepe : Atilla Karaoğlan