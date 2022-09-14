Anthony Nwakaeme'yi topa tuttular!

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Trabzonspor , Hull City ve Galatasaray 'a transferi son anda yatan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'da gündem olmaya devam ediyor. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Anthony Nwakaeme'nin son derece kötü bir görüntü vermesi ülkede manşetleri süsledi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Nwakaeme, Suudi Arabistan'a transfer oldu. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Al Fayha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Al Fahya transferi resmi hesaplarından resmen açıkladı.

4 YIL TÜRKİYE'DE OYNADI

Vejle-Kolding'de futbola başlayan Nijeryalı futbolcu daha sonra Universitata Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formaları giydi. Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödeyerek Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna dahil etti. 33 yaşındaki oyuncu 4 yıllık Trabzonspor macerasını sezonun bitmesiyle noktaladı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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SİTEM DOLU VEDA MESAJI

Santrfor ve forvet arkasında da forma giyebilen Anthony Nwakaeme, bordo-mavililere sezonun bitmesinin ardından veda etti. Nijeryalı oyuncu paylaşımında, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

HULL TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Fırtına ile sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Nwakaeme'nin Hull City'ye transferi direkten dönmüştü. Yıldız oyuncu henüz yeni takım bulamadı

GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak Trabzonspor forması giydikten sonra yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, bu süre içerisinde Galatasaray ile tam 4 kez masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusuna seneliği 1.1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Fakat ücret konusunda anlaşılamayınca transfer rafa kalktı.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL

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Suudi Arabistan Ligi'ndeki ilk 2 haftada kadroya alınmayan Anthony Nwakaeme, bu hafta oynanan Al-Taawoun mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Al-Fahya'nın maçı 1-0 önde götürdüğü sırada 81.dakikada oyuna dahil olan Anthony Nwakaeme, son derece kötü bir görüntü verdi. Fiziksel açıdan iyi görünmeyen deneyimli isim, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu.

90+2'DE GOL YEDİ

Anthony Nwakaeme'nin oyuna girişi sonrası Al-Fahya, 90+2'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Nwakaeme'nin takımı ligde henüz galibiyetle tanışamazken, 3 haftada sadece 1 puan alabildi.

ELEŞTİRİLDİ

Anthony Nwakaeme'nin hali ülke basınında geniş yankı bulurken, oyuncunun hazır hale gelebilmesi için oldukça uzun bir zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı. Nwakaeme'nin gelecek hafta oynanacak olan Abha maçına da ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

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