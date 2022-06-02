Anthony Nwakaeme'ye son çağrı! Trabzonspor cevap bekliyor

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Trabzonspor yönetimi, bugüne dek anlaşma sağlayamadığı ve bir ara kopma noktasına geldiği Anthony Nwakaeme’den tam olarak vazgeçmiş değil. Bordo mavililer, yıllık 1.5 milyon Euro artı bonuslar ve imza parası ile birlikte 2 milyon Euro teklif ettiği Nijeryalı futbolcudan hâlâ yanıt bekliyor. Türkiye’den ve Avrupa’dan birkaç kulüple görüştüğü belirtilen Nwakaeme’nin kalacağını ümit eden yönetim, 33 yaşındaki futbolcudan gelecek cevaba göre transfer rotasını netleştirecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaklaşık 9 aydır sözleşme yenilemek için görüştükleri Nwakaeme’nin kısa sürede cevap vermesini beklediklerini söyledi.

3 milyon euro maaş talep ediyor

Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren Nwakaeme’nin yıllık 3 milyon Euro maaş istemesi üzerine görüşmelerin tıkandığı ifade edilmişti. Tecrübeli futbolcuyu Süper Lig’in yanı sıra yurt dışından da gelen teklifler bulunuyor.

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Dış transferde öncelik defansta

Bordo mavililerin sözleşme yenilemek istediği diğer isim Stefano Denswil’den ise iyi haber geldi. Bu sezon sol bek ve stoper mevkilerinde başarılı performans göstererek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hollandalı futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Kiralık geldiği Bologna ile sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek olan Denswil, bu kez bonservisiyle Trabzonspor’a gelecek. Diğer taraftan dış transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin yurt içi ve yurt dışından 12 oyuncuyla görüştüğü ve öncelikle defansa takviye yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Boateng iddiası

Bordo mavililerin, 33 yaşındaki Alman stoper Jerome Boateng için girişimlerine başladığı iddia edildi. Fransa’da Lyon forması giyen oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle yolların ayrılmak istediği öne sürüldü. Boateng’in kontratı 2023’e kadar devam ederken, Lyon’dan senelik 4 milyon Euro maaş aldığı ifade edildi. Yıldız savunmacı daha önce Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımlarda da forma giydi.