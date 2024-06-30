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Anthony Nwakaeme'nin transferi açıklandı! Maliyeti KAP'a bildirildi

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#Transfer#Trabzonspor#Anthony Nwakaeme
Anthony Nwakaemenin transferi açıklandı Maliyeti KAPa bildirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 21:12

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzonspor'da KAP'a yapılan açıklamada ise "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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#Transfer#Trabzonspor#Anthony Nwakaeme

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