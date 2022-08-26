Anthony Nwakaeme transferi resmen açıklandı!

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Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha FC, 33 yaşındaki Nwakaeme ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süre bir kulübe imza atmayan Nwakaeme'nin ismi son dönemde Galatasaray ile de anılmıştı.

Trtabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol atıp 36 asist yapan Nwakaeme, geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.