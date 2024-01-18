Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a geri mi dönüyor? Başkan Ertuğrul Doğan resmen açıkladı...

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihad takımında forma giyen Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili takıma transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin DHA’ya açıklamalarda bulundu.

2021-2022 sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesinin sona ermesi ile bordo-mavili takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihad'a giden Nwakaeme'nin yeniden bordo-mavili takıma döneceği yönündeki haberler üzerine Doğan, "Öncelikle şunu söylemek isterim, bizim yabancı oyuncu kontenjanımız dolu. Takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması halinde hocamızın da talebiyle, ekonomik şartlarımızın da elverdiği oranda transfer yapacağız. Ancak Nwakaeme'nin takımı ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve şu anda da oldukça yüksek maliyetle forma giyiniyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyuncunun takımındaki alacaklarından fedakarlık yaparak Trabzonspor'a geleceği yönünde de şu ana kadar bize gelen bir şey yok." diye konuştu.

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KAYA: "GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Trabzonspor'un son lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme ile yakın dostluğu ile bilinen Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya da, "Nwakaeame ile çok yakın dostuz ve sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Ancak halen oynadığı takımdaki maaş yükü oldukça fazla. Bizim o rakamlara oyuncuyu almamız şu şartlarda çok zor. Ancak bonservissiz bir şekilde alabilirsek bu transfer gerçekleşebilir. Onun dışında kulüp yetkilileri ile de henüz bir görüşme gerçekleştirmedik. Oyuncunun takımımıza transferi konusunda özellikle oyuncunun alacaklarından vazgeçeceği ya da şahsımın bu konuda mali sorumluluk yükleneceği yönündeki haberler de tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

BAKASETAS GELİŞMESİ

Trabzonspor'da bir başka sıcak gelişme de Yunan oyuncu Bakasetas konusunda yaşanıyor. Bordo-mavili takımla sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Bakasetasın Yunan ligi ekiplerinden Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos'la büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in takımının şampiyonluk yarışındaki iddiası ve isteği ile transferinin gerçekleştiği, Yunan basınında geniş yer buldu. Gazzetta'nın haberine göre Panathinaikos, hem Trabzonspor Kulübü hem de 30 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Yunan basını Bakasetas'ın transferinin Galatasaray ile oynanacak maçın ardından pazartesi günü resmileşeceğini okurlarına duyurdu.

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Bordo-mavili takımın hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta kafilede yer almasına rağmen maç saatinde sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Bakasetas'ın Pazar günü Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyinip giyinmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

BAŞKAN DOĞAN'IN BAKASETAS AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Başakşehir ile oynanan maç öncesinde Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında Bakasetas ile ilgili sorulan soru üzerine, "Bakasetas Trabzonspor'da 1,3 milyona euroya oynuyor. Biz kendisine yeni bir teklif yaptık, kabul etmedi. İkinci teklifi yaptık. Bakasetas bulunduğu dönemde çok faydası olan bir oyuncu, illa şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Trabzon’u çok seven biri. Rakamda anlaşamadık ama belki ailesiyle başka bir yerde yaşama istediği var. Trabzonlu değil, belki başka planlaması var. Bunları bilmiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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33 GOL 26 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon 18 maçta 5 gol ve 3 asist üreten Bakasetas; 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde katıldığı Trabzonspor'da bugüne kadar toplamda 121 maçta forma giyindi. Yunan oyuncu bu maçlarda 33 gol ve 26 asist üretti. Bakasetas, bordo-mavili takımla Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma sevinci yaşadı.