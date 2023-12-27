Anthony Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor! Kulübüyle görüştü...

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2018'de transfer olduğu Trabzonspor ile geçirdiği 4 sezonun ardından kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Anthony Nwakaeme, bedelsiz olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'nın yolunu tutmuştu. Bordo - mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI





Fanatik'in haberine göre Trabzonspor, Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın “Bonservis bedeli ödeyemeyiz” dediği oyuncunun kulübü Al-Fayha’dan bonservisini alması halinde Trabzonspor’a imza atacağı bildirildi.

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ABDULLAH AVCI DA ONAY VERDİ





Bordo - mavili teknik direktör Abdullah Avcı'nın da dönüşüne yeşil ışık yaktığı tecrübeli futbolcunun yeniden Trabzonspor'da oynamak için kulübüyle görüştüğü ve bonservisini eline almak istediği kaydedildi.

Trabzonspor formasıyla 145 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 47 gol - 40 asistlik bir performans sergilemişti.

Nwakaeme; Trabzonspor ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.