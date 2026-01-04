×
Anthony Nwakaeme: 'Kupayı kaldırmak istiyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

Anthony Nwakaeme: Kupayı kaldırmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 21:38

Trabzonspor Kaptanı Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Maçı kazanıp öncelikle finale uzanmak ve finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Trabzonspor Kaptanı Anthony Nwakaeme, maçı kazanarak öncelikle finale çıkmak sonrasında da finalde kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan ve kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Anthony Nwakaeme, "Hocamızın dediği gibi zor bir maç oynayacağız. Eksik oyuncularımız var ama en önemli şey Trabzonspor forması. Yarın kim oynarsa oynasın yakışan mücadeleyi vermek gerekiyor. Yarınki maçı kazanıp öncelikle finale uzanmak ve finalde de kazanıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama takım olarak elimizden geleni yapıp yarın galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hocam görev verirse elimden geleni yapacağım"

Sakatlık sonrası durumu ile ilgili de bilgi veren Nwakaeme, "Antrenmanlarımı bir süredir yapıyorum takımla ve bireysel olarak. Hocamız ve sağlık ekibimiz benimle çok ilgilendi. Elbette daha hazır değilim ama hocam görev verirse elimden geleni yapacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

#Trabzonspor#Anthony Nwakaeme#Galatasaray

