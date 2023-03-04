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Anthony Nwakaeme imzayı atıyor! Transferde sıcak gelişme...

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#Transfer#Nwakaeme#Süper Lig
Anthony Nwakaeme imzayı atıyor Transferde sıcak gelişme...
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 10:40

Trabzonspor formasıyla Süper Lig tarihinin en akılda kalan yabancı oyuncu performanslarından birini sergileyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekiple yaşadığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrılmıştı. Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu, sürpriz bir şekilde Al-Fayha'ya imza attı. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de radarına giren Nwakaeme, kariyerinin son imzasını atıyor.

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Trabzonspor'la yeni sözleşme konusunda anlaşan ancak imzadan son anda vazgeçen Anthony Nwakaeme, başta Galatasaray olmak üzere Hull City de dahil birçok takımın kapısından dönmüştü.

Başarılı futbolcu bu gelişmelerin ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. İlerleyen haftalarda Al-Fayha'da mutsuz olduğu ve ülkeden ayrılacağı haberleri basına yansıyan Anthony Nwakaeme, bir kez daha Süper Lig devlerine yazılmıştı. Söz konusu iddialar bir türlü somut hamleye dönüşmeyince başarılı futbolcu Al-Fayha'da kaldı.

Sabah'ta yer alan haberde; buna karşın genel kanının aksine Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan'da mutlu olduğu belirtildi. Öyle ki 33 yaşındaki futbolcu kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanıyor.

Habere göre Anthony Nwakaeme, Al-Fayha ile sözleşmesini uzatmak üzere. Suudi Arabistan temsilcisiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Anthony Nwakaeme 2,5 yıllık yeni mukavele konusunda takımıyla anlaştı.

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Nwakaeme 36 yaşına kadar geçerli yeni sözleşmeyi imzalayacak ve profesyonel futbolculuk kariyerini Al-Fayha'da tamamlayacak. Suudi Arabistan liginde bu sezon 12 maça çıkan Anthony Nwakaeme 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.

 

 

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#Transfer#Nwakaeme#Süper Lig

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