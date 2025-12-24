Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!

Haberin Devamı

Süper Lig’de devre arasına girilirken ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, PSV forması giyen Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra ikinci bombasını ise Samsunspor’un yıldızı Anthony Musaba ile patlatmak üzere... Orta saha transferinin ardından kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun “Mutlaka transfer edilmesini istiyorum” diyerek yönetime rapor verdiği Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptı. Musaba’nın Fenerbahçe’nin yaptığı transfer teklifine “Evet” cevabını verdiği ve taraflar arasında 3.5 yıllık mukavele yapılacağı öğrenildi.

9 gole direkt katkı verdi

Musaba'nın kırmızı beyazlı kulüp ile mevcut sözleşmesinde, Türkiye içinden bir kulübe gitmesi halinde 6 milyon Euro, yurt dışından bir takıma gitmesi halinde ise 5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı lacivertliler, 2 Ocak 2026’da ara transfer döneminin başlamasından sonra Samsunspor’a 6 milyon Euro ödeyerek transferi bitirecek... Sezon başında Samsunspor’un Sheffield Wednesday’den 1 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı takımda 22 resmi maça çıkarken 6 gol attı, 3 de asist yaparak 9 gole katkı verdi.

Haberin Devamı