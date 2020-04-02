Anthony Joshua'yı yıkan ölüm haberi! Corona virüs yüzünden hayatını kaybetti

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs, can almaya devam ediyor. İngiltere'de ölüm sayıları 2.300'ü geçerken bir kötü haber de Anthony Joshua verdi.

Ünlü boksör, YouTube kanalından yaptığı açıklamada çok yakın bir arkadaşını virüs yüzünden kaybettiğini ve çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Takipçilerine seslenen Joshua, ''Dünyanın neresinde olursanız olun iyi olduğunuzu bilmek istiyorum. Doğru olan şeyi hep birlikte yapmamız gerekiyor. Corona virüs ile mücadele eden insanların hemen iyileşmesini diliyorum. Bu işin şakası yok. Ben çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Çok üzücü bir durum.'' sözlerini kullandı.