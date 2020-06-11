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Haber Giriş: 11.06.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Anthony Joshua Tyson Fury maçı ne zaman? Joshua Fury maçı için anlaşma sağlandı

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Anthony Joshua Tyson Fury maçı ne zaman? Joshua Fury maçı için anlaşma sağlandı
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Ringlerin iki dev ismi Joshua ve Fury, büyük maç için kolları sıvadı. Bir süredir ne zaman yapılacağı merak konusu olan Anthony Joshua Tyson Fury maçı için anlaşma, her iki boksörün menajerinin de pürüzleri gidermesiyle birlikte sağlanmış oldu. Peki, Anthony Joshua Tyson Fury maçı ne zaman oynanacak? İşte, o konuda bazı bilgiler

Kariyerinde sadece bir kez maç kaybeden Anthony Joshua, namağlup Tyson Fury ile karşılaşacak. 

Anthony Joshua'nun menajeri Eddie Hearn, ""Büyük ilerleme kaydediyoruz. Hala üstesinden gelinecek çok şey var. Mekanlara ve tarihlere bakıyoruz. Joshua ve Fury'nin mücadelenin mali şartları konusunda hemfikir olduklarını söylemek doğru olur" şeklinde açıklama yaptı.

Fury ve Joshua'nın iki maç üzerinden anlaştığı ve detayların görüşüldüğü belirtildi. İki İngiliz boksörün ilerleyen günlerde tarih açıklaması yapması bekleniyor.

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