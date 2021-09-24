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Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Joshua#Usyk#Seoanasayfa
Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı heyecan dolu anlara tanık edecek. Ringlerin iki önemli ismi Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk'ı karşı karşıya getirecek mücadele, boks tutkunları ve dövüş sporlarını yakından takip eden spor severlerin gündeminde yer alacak. Peki, Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, heyecan dolu anlara tanık edecek olan o mücadele hakkında detaylı bilgiler

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Anthony Joshua Oleksandr Usyk boks maçı, boks tutkunları tarafından yakından takip edilecek. İngiltere'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek organizasyon, canlı olarak yayınlanacak. Peki, Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANTHONY JOSHUA OLEKSANDR USYK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 25 Eylül Cumartesi günü saat 22.002da Sky Sports Boxing YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

ANTHONY JOSHUA KİMDİR?

Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.

2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.

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Joshua, 2010'da ABA Şampiyonasını kazandıktan sonra profesyonelliğe geçmesi için gelen 50.000 Pound'u reddederek ''50.000 Pound'u reddetmek kolaydı, sporu para karşılığında yapmıyorum, madalya kazanmak istiyorum.'' dedi. Aynı turnuvayı ertesi yıl da kazandı. Bu başarısıyla Büyük Britanya (GB) Boks ekibinde yer aldı. Daha sonra aynı yıl GB Amatör Boks Şampiyonasında şampiyon oldu. 2011 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonasında finalde kaybetse de olimpiyat oyunlarına girmeyi garantiledi. Ekim 2011'de Büyük Britanya Boxing Writers Kulübü tarafından ''Yılın Amatör Boksörü'' seçildi. Joshua'nın amatörlük istatiği 40-3'tür.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Joshua, 2013 yılında profesyonel boksa geçti. 2016'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 20 maçın tamamını kazanan Joshua, rakiplerinin hepsini nakavtla yendi.

 

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