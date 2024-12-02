Ante Rebic, Kenan Yıldızlı Juventus'u 90+3'te yıktı

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, Lecce'ye konuk oldu.

Stadio Via del Mare'de oynanan maçta Juventus, son anlarda yediği golle Lecce ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus'un tek golünü 68. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti. Lecce'nin beraberlik golünü ise geçen sezon Beşiktaş forması giyen Ante Rebic attı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 75. dakikada yerini Mbangula'ya bıraktı.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Juventus, altıncı sırada yer aldı. Lecce ise 13 puanla 16. basamakta yer aldı.

Juventus, Serie A'nın 15. haftasında Bologna'yı konuk edecek. Lecce ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.