×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ante Rebic, Kenan Yıldızlı Juventus'u 90+3'te yıktı

Güncelleme Tarihi:

#Juventus#Lecce#Serie A
Ante Rebic, Kenan Yıldızlı Juventusu 90+3te yıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 00:59

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Kenan Yıldız'ın oynadığı maçta Juventus, 90+3'te yediği golle Lecce deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, Lecce'ye konuk oldu.

Stadio Via del Mare'de oynanan maçta Juventus, son anlarda yediği golle Lecce ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus'un tek golünü 68. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti. Lecce'nin beraberlik golünü ise geçen sezon Beşiktaş forması giyen Ante Rebic attı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 75. dakikada yerini Mbangula'ya bıraktı.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Juventus, altıncı sırada yer aldı. Lecce ise 13 puanla 16. basamakta yer aldı. 

Juventus, Serie A'nın 15. haftasında Bologna'yı konuk edecek. Lecce ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

Gözden KaçmasınReal Madrid kazandı, zirve karıştı Arda Güler...Real Madrid kazandı, zirve karıştı! Arda Güler...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınBenfica 2 golle güldü, zirve takibini sürdürdüBenfica 2 golle güldü, zirve takibini sürdürdü!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Juventus#Lecce#Serie A

BAKMADAN GEÇME!